قادة العالم يهنئون«المنفي» بذكرى استقلال ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقيات تهنئة من عدد من قادة الدول بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، والتي تصادف الرابع والعشرين من ديسمبر، أعربوا فيها عن تمنياتهم بمزيد من الاستقرار والتقدم، مؤكدين حرصهم على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع ليبيا.

في برقيته، أعرب رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان عن تهانيه بهذه المناسبة، مؤكداً استمرار علاقات الصداقة والأخوّة المتينة بين ليبيا وتركيا، وحرص بلاده على دعم مسارات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات القائمة لدعم الاستقرار والتنسيق السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

كما تلقى المنفي برقية تهنئة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، أعرب فيها عن تمنياته لليبيا بمزيد من الاستقرار والتقدم.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، أكد خلالها على أهمية العلاقات الليبية-الإيطالية وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما بعثت رئيسة الاتحاد السويسري كارين كيلر ساتر برقية تهنئة بمناسبتي ذكرى استقلال ليبيا والعام الميلادي الجديد 2026، متمنية للشعب الليبي مزيداً من التقدم والازدهار.

وأرسل ملك مملكة هولندا ويلم ألكسندر برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا والعام الميلادي الجديد، أعرب فيها عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين هولندا وليبيا خلال المرحلة المقبلة.