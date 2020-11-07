قادة العالم يُهنئون «بايدن» بإعلان فوزه

هنأ عدد من قادة العالم والمسؤولين، جو بايدن، بالإعلان عن فوزه بالرئاسة الأميركية، اليوم السبت.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قدم تهانيه لجو بايدن وكامالا هاريس، بعد أقل من ساعة على إعلان وسائل الإعلام الأميركية الكبرى فوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة ونائبته، كامالا هاريس.

وكتب ترودو في بيان: “إنني متلهف للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الأميركي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى”.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

وعبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تهنئتهما.

كما قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تهانيه لبايدن، وقال في تغريدته إن “الولايات المتحدة هي أهم حلفائنا وأتطلع قدما نحو العمل سويا على أولوياتنا المشتركة من التغير المناخي وصولا إلى التجارة والأمن”.

وقال عمدة، لندن، صادق خان عبر فيسبوك: “تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس على فوزكم المستحق.. لندن تتطلع قدما إلى العمل معكما، حان الوقت لبناء الجسور وليس الجدران”.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر تويتر: “الأميركيون اختاروا رئيسهم، تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس، لدينا الكثير لنتجاوزه في تحديات الحاضر، لنعمل سويا”.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شاركت تهانيها أيضا، حيث قالت عبر تويتر: “أتطلع قدما إلى العمل مع الرئيس بايدن، علاقتنا الأطلسية لا يمكن استبدالها، لنتمكن من قيادة التخطي على التحديات العظيمة في زماننا”.

وشددت ميركل، على أهمية هاريس، التي أعلن عن فوزها كأول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

وزير المالية الألماني أولاف شولز، قدم تهانيه أيضا لبايدن، وعبرت برلين عن أملها في “انطلاقة جديدة” للعلاقات عبر الأطلسي.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تغريدة عبر حسابه إن “بايدن كان صديقا حقيقيا وأنا متأكد أن العلاقة بين بلادنا تحت رئاسته ستنمو وتصبح أقوى”.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من جانبه أيضاً هنأ مساء يوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات”.

وأضاف أن السيسي أكد في هذه المناسبة على تطلعه للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض يُطلقها أنصار بايدن.

وقال مركز “إديسون” للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحسب مركز “إديسون” للأبحاث، فقد أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية من الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وتحصل بايدن حتى اللحظة على 290 صوتاً من المجمع الانتخابي.