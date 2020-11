قادة العالم يُهنئون «بايدن» بإعلان فوزه

هنأ عدد من قادة العالم والمسؤولين، جو بايدن، بالإعلان عن فوزه بالرئاسة الأميركية، اليوم السبت.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قدم تهانيه لجو بايدن وكامالا هاريس، بعد أقل من ساعة على إعلان وسائل الإعلام الأميركية الكبرى فوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة ونائبته، كامالا هاريس.

وكتب ترودو في بيان: “إنني متلهف للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الأميركي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى”.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

