قادة المرور العرب يبحثون حلولاً رقمية لتقليص الحوادث وتغيير سلوك السائقين

افتتح مجلس وزراء الداخلية العرب، أعمال المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة المرور في مقر الأمانة العامة بتونس، بحضور وفود وممثلين عن مختلف الدول العربية، لمناقشة أبرز التحديات المرورية، وطرح حلول استراتيجية للتقليل من حوادث الطرق والخسائر المرتبطة بها.

وتركز المؤتمر على عدد من المقترحات المحورية، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية موحّدة، تسمح بتبادل المعطيات بين الدول الأعضاء وتحليلها بشكل علمي لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب طرح تطبيقات ذكية مشتركة تهدف إلى توعية المستخدمين وتحليل الحوادث وتوجيه السياسات الوقائية.

وشدد المشاركون على ضرورة إرساء منظومة توعية مرورية ذكية موحدة بين الدول العربية، تستند إلى التكنولوجيا الحديثة وتستهدف تغيير السلوكيات الخاطئة على الطرق، بما يعزز السلامة المرورية ويقلل من الأعباء البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث.

وأكد الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب، طارق محمد المجالي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، أهمية تعزيز الأنظمة الذكية في مراقبة الطرق وتقليص المخالفات، مشيرًا إلى تطور ملحوظ في تعامل الدول العربية مع الملفات المرورية، لا سيما من خلال إدماج التكنولوجيا في أنظمة الإدارة والتحكم.

واستعرض عدد من مسؤولي المرور العرب تجارب بلدانهم في هذا المجال، ففي فلسطين، أشار مدير إدارة المرور، العميد منصور دراغمي، إلى تراجع حوادث الطرق بنسبة 21% بعد تبني خطة تشغيلية شاملة تركز على التوعية والتقنيات الحديثة وتحسين البنية التحتية.

أما في العراق، فقد أوضح اللواء الدكتور عدي سمير حليمي، مدير المرور العام، أن بلاده كانت من بين أوائل الدول الداعية إلى قاعدة بيانات مرورية موحدة، لافتًا إلى أن العراق بات يوصف بأنه “بلد آمن مروريًا”، بفضل استراتيجيات فعالة استهدفت المواطن كمستخدم رئيسي للطريق.

ومن المنتظر أن تُرفع توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسط تأكيد من الأمانة العامة على أهمية تعزيز التنسيق العربي في هذا المجال، وتبني مقاربة جماعية ترتكز على تبادل الخبرات، استخدام البيانات، واعتماد حلول رقمية مستدامة لحماية الأرواح والممتلكات.

ويمثل هذا المؤتمر محطة أساسية ضمن مسار طويل لتعزيز السلامة المرورية في المنطقة، حيث تظل الحوادث الطرقية من أبرز أسباب الوفاة والإصابات في عدد من الدول العربية، وتفرض تحديات كبيرة تتطلب استجابات مبتكرة ومتناسقة على مستوى المنطقة.