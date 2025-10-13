قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة شاملة لوقف حرب غزة

في خطوة تاريخية، وقعت كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، مساء الإثنين، على الوثيقة الشاملة التي تنص على وقف حرب غزة، خلال قمة السلام التي انعقدت في شرم الشيخ، مصر.

ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أن الحرب في غزة قد انتهت، مشيرًا إلى أن المساعدات بدأت في التدفق.

وجاء هذا الإعلان بعد توقيع وثيقة تاريخية من قبل قادة الولايات المتحدة، مصر، قطر، وتركيا، في قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال ترامب: “الوثيقة التي وقعناها للتو تاريخية، حققنا معًا ما كان يُعتقد أنه مستحيل، وهو السلام في الشرق الأوسط، الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.”

وأضاف: “مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب، ولكننا على الطريق الصحيح.”

وشكر ترامب الدول العربية والإسلامية، خاصة قطر، على مساعدتها في تحقيق هذه الانفراجة، وكذلك الرئيس التركي على دعمه المستمر.

السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية

في ذات السياق، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره وأن يعيش في دولة مستقلة بجانب إسرائيل.

وأضاف السيسي: “نشهد لحظة تاريخية فارقة، وآمل أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.”

وأكد السيسي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن السلام هو الخيار الاستراتيجي في المنطقة.

كما شكر الشركاء في الولايات المتحدة وقطر وتركيا على جهودهم في تحقيق هذا الاتفاق.

هذا وشهدت القمة حضور عدد من القادة العرب والأجانب، حيث وقع الوثيقة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي تصريح له قبل التوقيع، أعرب ترامب عن تفاؤله بالاتفاق، قائلاً: “قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط، والوثيقة شاملة للغاية، وستوضح القواعد واللوائح المستقبلية”.

وأضاف: “تمكنا أخيراً من إيجاد حل لهذه المسألة التي استمرت لأكثر من 3 آلاف عام، وكان هذا ربما من أصعب النزاعات في العالم”.

كما أكد الرئيس الأميركي أن اتفاق غزة هو الأهم والأكبر بالنسبة للمنطقة، مشيداً بدور مصر في المفاوضات، حيث قال: “اخترنا مصر لأنها كانت دائماً حليفاً قوياً، وشكراً لك (السيسي) على قيادتك الرائعة”.