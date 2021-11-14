قادة ثوار الزاوية يرفضون ترشح سيف وحفتر للانتخابات

أعلن قادة وثوار مدينة الزاوية، رفضهم بشكل قاطع ترشح سيف الإسلام وخليفة حفتر إلى الانتخابات الرئاسية.

واكّد قادة وثوار مدينة الزاوية في بيان لهم منعهم ترشح أي شخصية ساهمت في قتل وتشريد الشعب الليبي أيا كانت صفتها أو مركزها، بحسب وصفهم.

وحمّل البيان الدول التي تدعم هذه الانتخابات المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد يحدث، مطالبين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برفض قبول ترشح سيف الإسلام، وخليفة حفتر.

وحذّر البيان الليبيين كافّة والمجتمع الدولي، من أن هذه الانتخابات ستعود بليبيا للمربع الأول، وستنتج عنها حرب لايعرف مداها، بحسب البيان.

وأّكّد القادة والثوار التزامهم بالعملية الانتخابية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، مشيرين أن المراكز الانتخابية لن تفتح داخل المدينة إلا وفق هذه الشروط.