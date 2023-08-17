قادة جيوش «إيكواس» يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة للتدخل في النيجر

بدأ قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» اجتماعهم -اليوم الخميس- بالعاصمة الغانية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر.

وتعقد جلسة اليوم لرؤساء أركان دول إيكواس بالعاصمة أكرا لبحث التطورات السياسية في النيجر، ووضع الخطة النهائية لنشر قوات الاحتياط في هذا البلد، تمهيدا لتدخل عسكري محتمل.

ونقلت وسائل إعلام أنّ قادة جيوش «إيكواس» أكدوا ضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر بأي وسيلة، مشيرين إلى أنّ قادة الانقلاب يتظاهرون بأنّهم مستعدون لمحادثات سلام ولكنهم يبحثون عن أسباب لتبرير الانقلاب.

وأضاف قادة الجيوش «ما زلنا نمنح الدبلوماسية فرصة لحل الأزمة في النيجر ولكن كل الخيارات على الطاولة»، محذرين من أنّه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة «إيكواس» جاهزة للرد.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار «إيكواس» نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه. وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.