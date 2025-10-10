قادة «رابطة الدول المستقلة» يوقعون 19 اتفاقاً مشتركاً

وقع قادة بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم في طاجيكستان 19 اتفاقًا خلال قمتهم، تضمنت مجموعة من القرارات والمعاهدات والإعلانات المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات متعددة.

وشملت الوثائق قرارًا بشأن رئاسة الرابطة لعام 2026 وتعيين الأمين العام، ومعاهدة لتنظيم عمليات التسليم الدولية الخاضعة للرقابة، وقرارًا حول التعاون في أمن الطاقة الإقليمي، إضافة إلى اتفاقيات لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت اللجنة التنفيذية للرابطة أن عقيدة التعاون العسكري المعتمدة خلال القمة منفتحة على العمل المشترك بين الدول الأعضاء ولا تستهدف دولًا ثالثة، مشيرة إلى أن التعاون العسكري يعتمد على مبادئ القانون الدولي ويهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة وحل المهام المشتركة.

وأضاف البيان أن الوثيقة تهيئ الظروف السياسية والقانونية لمزيد من التعاون العسكري متعدد الأطراف بما يضمن التنمية الآمنة لدول الرابطة حتى عام 2030.

وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وتهدف إلى تعزيز التعاون في السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات.