«قادربوه» بديلا عن «الشنطي».. باتفاق «المشري» ومجلس النواب

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوقف التعامل مع سليمان الشنطي كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وبدء التعامل مع عبد الله قادربوه بصفته رئيسا لها دون غيره.

جاء ذلك رسالة أرسلها بتاريخ يوم الأحد موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المحكمة العليا ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وذكر المشري أن مطالبته تستند على قرار مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021، إلى جانب الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بهذا الشأن.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة حكم المحكمة بأنه بات وقطعي وواجب التنفيذ بصحة تولي قادربوه رئاسة الهيئة وانتفائها عن الشنطي منذ صدور الحكم.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة رسمية مغلقة قبل أسبوع على اختيار رئيس وأعضاء لـ «المحكمة الدستورية»، إلى جانب التصويت وبالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.