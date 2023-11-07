قادربوه: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد ارتفاع سعر صرف الدولار

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، اجتماعاً بناء على دعوة موجهة منه مع المديرين العامّين بكل من (مصرف الجمهورية، التجاري الوطني، الصحارى، الوحدة وشمال أفريقيا).

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالعمل المصرفي المتمثلة في الإجراءات المتخذة حيال ملاحظات الهيئة حول أداء المصارف التجارية، والتركيز على ملف الاعتمادات المستندية والإجراءات المقترحة من الهيئة حياله، ومنح مهلة للمعنيين بالرد على ملاحظات الهيئة الواردة بالتقرير السنوي لعام 2022م.

كما ناقش المجتمعون موضوع الارتفاع المفاجئ الملحوظ في سعر العملة الأجنبية في السوق الموازي، حيث أكّد مديرو المصارف بالاستمرار في فتح باب الاعتمادات المستندية ومنح بطاقات الأغراض الشخصية للمواطنين للحد من ارتفاع سعر الصرف.

من جهته أوضح رئيس الهيئة بأنه لا مبرر لهذا الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، مؤكدا بأن الهيئة لن تسمح بإذلال المواطن واستغلاله، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفق قانون إنشائها، رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

هذا وسجل سعر الدولار ارتفاعا غير مسبوق منذ أكثر من 4 سنوات ليصل إلى 6.22 دينارات للدولار الواحد في السوق الموازي.