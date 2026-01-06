قادربوه وتكالة يناقشان ميزانية 2026.. التركيز على زيادة إنتاج النفط

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة صباح اليوم اجتماعًا بمقر ديوان المجلس في طرابلس، تناول بحث الميزانية العامة للدولة للعام 2025، واستعراض التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ بنود الإنفاق العام، إلى جانب الملاحظات المدرجة وفق تقارير الهيئة الرقابية.

وتم خلال الاجتماع بحث السبل لإطلاق مباحثات مبكرة بشأن ميزانية العام 2026، بهدف إعداد ميزانية عامة موحّدة وفق قانون الميزانية، تعزز الانضباط المالي وتوحّد المسارات المؤسسية ذات العلاقة بإدارة المال العام، وتقوّي أدوات الرقابة المالية والإدارية، بما في ذلك متابعة العقود المنفذة وفق أحكام التشريعات النافذة.

كما ناقش الجانبان ملف زيادة معدلات إنتاج النفط، ومتابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط، وسبل دعمها لرفع مستوى الإنتاج لتعظيم الإيرادات النفطية، نظرًا لأهمية قطاع النفط كمورد رئيس ووعاء أساسي للاقتصاد الليبي.

وبسط الاجتماع أيضًا الإجراءات المرتبطة بالعمل الرقابي، مع التأكيد على تعزيز دور الأجهزة الرقابية في متابعة الإنفاق العام وضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على المال العام.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئة والمجلس الأعلى للدولة، ودعم الاستقرار المالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة شؤون الدولة، بما يعكس التزام المسؤولين بتطوير الرقابة المالية والمحاسبية وتعزيز المساءلة في إدارة الموارد العامة.