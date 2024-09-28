«قادربوه» يبحث في بكين عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، اجتماعاً مع ممثلي الشركات الصينية التي كانت تعمل سابقاً في ليبيا، وذلك بمقر السفارة الليبية في بكين.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، فقد تمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت تنفذها تلك الشركات في ليبيا قبل أن تتوقف بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وتم استعراض هذه المشاريع وآليات استئناف العمل بها، ودراسة موضوع التعويضات وتسوية العقود وبحث إمكانية تعويض الشركات عن الخسائر أو التكاليف المتراكمة نتيجة التوقف، وتسوية العقود المالية السابقة بعد مراجعتها وتحديثها وإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع الظروف الحالية، انطلاقا من القانون رقم (2) لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التعاون المستقبلي، باستكشاف فرص التعاون الجديدة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية. والوقوف على التحديات اللوجستية والأمنية ومناقشة كيفية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لعودة الشركات إلى ليبيا.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، ودفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية في ليبيا، مع ضمان مصالح جميع الأطراف.