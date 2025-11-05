قادربوه يتابع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع المجلس الوطني للتطوير

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بزيارة ميدانية إلى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، رفقة عضوي مجلس النواب عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعامر عمران، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب مهند الماوي، مدير مكتب رئيس الهيئة. وكان في استقبالهم محمود الفطيسي، مدير عام المجلس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، والاطلاع على مدى التزام الجهات المختصة بتطبيقها، بالإضافة إلى الوقوف على جهود المجلس في مجالات التخطيط والتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال الزيارة، استعرض الوفد البرامج والسياسات التنموية الجاري تنفيذها، والآليات المتبعة في متابعة الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

وأكد رئيس الهيئة على الدور المحوري للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية ودعم عمل الحكومة، مشدداً على أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما أشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين المجلس والجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة البرامج التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استناداً إلى القرار رقم (118) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المجلس.

وتندرج هذه الزيارة ضمن توجه هيئة الرقابة الإدارية إلى متابعة الأداء المؤسسي للمجالس والهيئات ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية، وضمان سلامة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري في الدولة.