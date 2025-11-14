قادربوه يزور زليتن لمتابعة الأداء البلدي والخدمات العامة

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، برفقة وفد من الهيئة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، بزيارة إلى مقر المجلس البلدي زليتن، رفقة عميد البلدية، لمناقشة أوضاع العمل البلدي والخدمات العامة في المدينة، وخصوصًا في مجالات النظافة العامة، البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية.

وشملت الزيارة متابعة تنفيذ المشروعات المتوقفة أو المتعثرة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلدية في أداء مهامها اليومية.

وأكد قادربوه أن الزيارة تأتي ضمن الاختصاصات الرقابية للهيئة ومتابعتها المستمرة لأداء المؤسسات العامة والبلدية، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية والمالية وتفعيل الرقابة الداخلية لضمان كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة التقليدية، بل يشمل تقييم الأداء وتقديم الملاحظات الرقابية التي تساعد في تصويب مسار العمل الإداري والخدمي، بما يعزز مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية شاملة لرئيس الهيئة والوفد لعدد من مرافق المدينة، تزامنًا مع افتتاح مبنى فرع الهيئة في زليتن، لتفقد المؤسسات الخدمية والتعليمية ومتابعة سير العمل بها، ضمن برنامج المتابعة الرقابية الميدانية الذي تنفذه الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها.