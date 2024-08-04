«قادربوه» يعقد اجتماعا موسعا لبحث آلية سير العمل بهيئة الرقابة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، صباح اليوم، بديوان الهيئة بطرابلس، اجتماعا موسعا لبحث ومناقشة كافة الأعمال المتعلقة بآلية سير العمل، والوقوف على العراقيل والمشاكل؛ بغية إيجاد حلول ناجعة لها.

وناقش الاجتماع عدة محاور أساسية أهمها التنظيم الداخلي للهيئة، وأولويات الإدارات والمكاتب والفروع واحتياجاتها الفعلية لتحسين جودة الأداء بها.

كما عرج على ملف تطوير الموارد البشرية والفنية من تأهيل للعناصر البشرية والرفع من كفايتهم واستثمار قدراتهم في تحسين جودة العمل الرقابي أثناء متابعة الهيئة للجهات التنفيذية الخاضعة لها.

وأكد مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب بالهيئة قرب جهوزية الأكاديمية لتدريب الأعضاء والموظفين.

كما تم التطرق إلى الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للعام 2023م، المعد من مكتب التخطيط والمعتمد من رئاسة الهيئة، والإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت للهيئة أثناء تقييمها لأداء الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابتها، في عدد من الملفات المدرجة في الخطة السنوية للعام الماضي.