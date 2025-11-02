رئيس هيئة الرقابة يقدّم واجب العزاء لـ«عقيلة صالح» بوفاة شقيقته

قدّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، يرافقه عدد من مديري الإدارات والمستشارين وموظفي الهيئة، واجب العزاء لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في وفاة شقيقته.

وأعرب رئيس الهيئة والوفد المرافق عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم للمستشار عقيلة صالح وأسرته، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع مختصر بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس النواب، قدّم خلاله قادربوه إحاطة حول مستجدات عمل الهيئة وجهودها الرقابية في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز التواصل مع السلطة التشريعية، والتأكيد على عمق العلاقة بين المؤسستين، واستمرار التعاون بما يخدم الصالح العام ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.