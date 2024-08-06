«قادربوه» يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوة بديوان الهيئة بطرابلس بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية.

وخلال اللقاء تم مناقشة الأوضاع الجارية بها، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها السكان المقيمين بمناطق الجنوب، والصعوبات والمشاكل التي تواجه اداء المسئولين بالقطاعات في معالجة الأشكاليات التي يعانيها المواطنين من تدني الخدمات الصحية والتعليمية وعدم توفر الخدمات الأساسية.

ومن جهته أشار رئيس الهيئة إلى إهمال وتقصير الحكومات المتعاقبة لمعالجة أوضاع مناطق الجنوب، رغم وقوعها قرب الحقول والمؤاني النفطية ومصادر المياه والطاقة وغيرها من المعادن والثروات المعدنية.

وأكد، في كلمته على، إن هيئة الرقابة الإدارية وفق الأختصاصات المناطة بها ستتخذ كل ما من شأنه تقديم كافة الخدمات لمناطق الجنوب، وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات.

وأشار إلى إنه إجتمع مع مدراء فروع الهيئة بالمنطقة الجنوبية وقام بمعالجة العديد من الأشكاليات التي تواجه أدائهم في العمل وحتهم على إستعادة هيبة الرقابة الإدارية وأنفاذ القانون .