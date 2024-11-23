قادرة على ضرب أهداف بجميع أنحاء أوروبا.. بوتين: لدينا مخزون من «أوريشنيك» ولا يوجد مضادات لها في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “أن صاروخ “أوريشنيك” الفرط صوتي، لا يعتبر تحديثا للأنظمة الصاروخية القديمة لدى روسيا، بل تطوير جديد وحديث”.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن “منظومة “أوريشنيك” ليست تحديثا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة”.

وأضاف الرئيس الروسي أن “مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة”.

وأشار إلى أن “منظومة صواريخ “أوريشنيك”، ليست من أسلحة الدمار الشامل، بل هي من الأسلحة فائقة الدقة، مؤكدا أن روسيا ستستمر بتجاربها على منظومة “أوريشنيك”، التي في الوقت الراهن لا يوجد منظومات مضادة لها في العالم”.

واعتبر بوتين أنه “من المهم لروسيا امتلاكها لمنظومة صواريخ “أوريشنيك”، التي لا تملكها الدول الأخرى، مضيفا أن “روسيا ستواصل اختبار مجمع أوريشنيك، وأنها تمتلك مخزونا من هذه المنظومة”.

ولفت إلى أن “منظومة صواريخ أوريشنيك ضامن إضافي لسيادة روسيا وسلامتها الإقليمية”.

وأكد الرئيس الروسي أن صاروخ “أوريشنيك” الفرط صوتي، تم إنشاؤه على أساس آخر التطورات، مشيرا إلى أن النتائج المحققة وسرعة تطويره مدعاة للفخر والإعجاب.

وأضاف أنه “يجب على المواطنين الروس معرفة أنه لحماية أمن روسيا هناك قاعدة تكنولوجية ضخمة، وخلفية صناعية وعلمية قوية”.

قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية يؤكد قدرة “أوريشنيك” على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا

أكد قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “قدرة صاروخ “أوريشنيك” على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا”.

وقال كاراكاييف خلال اجتماعه ببوتين: “استنادا إلى المهام المحددة والمجال التشغيلي لصاروخ “أوريشنيك”، يمكنه ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا”.

وأضاف كاراكاييف، خلال تقييمه لعملية إطلاق الصاروخ الأولى: “كان الإطلاق ناجحا، وتم تحقيق الهدف منه. وأكدت نتائج الإطلاق جودة التصميم وميزات النظام الصاروخي”.

وكان كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عن تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ فرط صوتية متوسطة ​​المدى تحمل اسم “أوريشنيك”.

وأكد أن “اختبارات صواريخ “أوريشنيك” في الظروف القتالية جاءت ردا على الأعمال العدوانية التي ترتكبها دول “الناتو” ضد روسيا”.

وأضاف بوتين، أنه “تم تنفيذ الضربة على مصنع في دنيبروبيتروفسك بواسطة صاروخ “أوريشنيك” الباليستي فرط الصوتي لكنه خال من الرأس النووي”.