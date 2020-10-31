قادماً من مالطا.. عقيلة صالح يصل العاصمة المصرية

وصل رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، رفقة وزير الخارجية بحكومة “الثني” عبد الهادي الحويج.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب طبرق عبدالله بليحق، فإن رئيس المجلس والوفد الحكومي المرافق له، سيلتقون خلال الزيارة عدداً من المسؤولين المصريين.

وسيبحث الوفد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

ووصل عقيلة صالح القاهرة بعد ختام زيارة أجراها إلى مالطا أمس الجمعة، التقى خلالها الرئيس المالطي ومسؤولي الحكومة المالطية.