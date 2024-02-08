قارئ ليبي يحل أولا في مسابقة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

فاز القارئ الليبي أحمد حسين العالم، بالمرتبة الأولى لمسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي اختتمت الأربعاء بالعاصمة الجزائر، حسب وكالة الأنباء الليبية(وال).

وجرت منافسات المسابقة التي انطلقت يوم الأحد، بمشاركة قراء من أكثر من 40 دولة من العالم العربي والإسلامي .

وتختص مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم بحفظة كتاب الله ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما، الذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاث الأولى في الدورات السابقة، ولا يسمح للقراء المعروفين أو القراء المحترفين المشاركة في هذه المسابقة.