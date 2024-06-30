قاربت 10 مليار ريال.. حجم تدفقات «الاستثمار الأجنبي» في السعودية!

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، “عن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لعام 2024”.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي زاد مقارنة بالربع الأول من العام الماضي”، مضيفة: “9.5 مليار ريال سعودي قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لعام 2024، بزيادة 5.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023”.

ووفق بيانات الهيئة، فإن “قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالربع الأول من 2023، والذي بلغت قيمته نحو 16.9 مليار ريال”.

وبحسب البيانات التي نقلتها وسائل إعلام سعودية، “بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 7.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بالربع الأول من 2023، والتي بلغت نحو 8 مليارات ريال”.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أشار إلى أن السعودية قامت باستقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الربع الأول 2024 والتي تتدفق بشكل متسارع وكبير مما يحقق رؤية 2030″.

وأوضح “أن الكثير من الشركات اختارت السعودية كمحتضن للاستثمارات الواعدة حيث تعد 52% من هذه الاستثمارات من المملكة المتحدة وتتطلع الى المزيد من هذه الاستثمارات”.

وأضاف أن “المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مستثمر في السعودية”، مشيرا إلى أن “السعودية تقوم بالمزيد من الاستثمارات لزيادة الدخل وتتطلع إلى المملكة المتحدة وترحب بالجميع لاستقطاب العديد من الاستثمارات من شتى الأسواق”.

وبين أن “السعودية تعتمد على البنوك بشكل متزايد إلى جانب الاستثمارات في القطاع المالي للشركات البريطانية والسعودية الذي يعد مجالا مفتوحا للجميع”.