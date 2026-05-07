قازان عاصمة «الثقافة الإسلامية» لعام 2026

تستعد مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، لتحويل قلبها التاريخي إلى منصة إعلامية وبصرية ضخمة، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2026، ضمن فعاليات منتدى “روسيا – العالم الإسلامي”، في مشهد يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والرمزية الثقافية العميقة.

وفي خطوة توصف بأنها غير مسبوقة على مستوى روسيا، يطلق المنتدى أطول شريط إخباري ضوئي يمتد على أسوار كرملين قازان بطول يصل إلى 480 مترا، مع إمكانية تسجيله في كتاب الأرقام القياسية الروسي، ليشكّل واجهة رقمية حية تنقل لحظة بلحظة تطورات الحدث وأبرز مخرجاته.

ويأتي الشريط الإخباري، المنفذ بالتعاون مع منصة “Dzen” الإخبارية، ليعرض آخر مستجدات المنتدى، إلى جانب تغطية فورية للجلسات والنقاشات وتعليقات الخبراء، في تجربة تدمج الإعلام الرقمي بالفضاء الحضري، وتحول أسوار الكرملين إلى شاشة مفتوحة نابضة بالمعلومات.

وفي مشهد بصري أكثر رمزية، يشهد مسجد “قول شريف” التاريخي عرضا ضوئيا يُنفذ لأول مرة على واجهته، مستلهما من الإرث الثقافي لتتارستان، في محاولة لإبراز البعد الحضاري والجمالي للعاصمة قازان بوصفها “عاصمة الثقافة الإسلامية 2026”.

ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون بين شركة “Dream Laser” الدولية ووزارة الثقافة في تتارستان، ضمن رؤية تهدف إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في تعزيز الهوية الثقافية، وإعادة تقديم المعالم التاريخية في قالب بصري معاصر يخاطب الجمهور العالمي.

كما تتولى منصة “Dzen” تغطية الحدث بشكل مباشر عبر قناة خاصة، تنقل الأخبار والتقارير والتحليلات في بث لحظي، ما يخلق تجربة إعلامية متكاملة تمزج بين الصحافة الرقمية والتقنيات التفاعلية والفضاء الحضري في مشهد واحد متحرك.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه متصاعد في روسيا لتوظيف الفضاءات التاريخية في العروض الرقمية التفاعلية، خصوصا في المدن ذات الطابع الثقافي والديني مثل قازان، التي تسعى إلى تعزيز موقعها كجسر حضاري بين العالم الإسلامي وأوروبا الشرقية.