قاسمي.. لا جدوى من المفاوضات مع أمريكا مجدداً

وأضاف بهرام قاسمي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية ردًّا على تصريح لمسؤول أمريكي، إن “تصريحات المسؤولين الامريكيين حول التفاوض والاتفاق من جديد لاقيمة لها وهي بمثابة تجربة المجرب”، مؤكدًا أنه “لا جدوى من التفاوض مجددًا”.

وجاء تصريحات قاسمي ردًّا على نائب وزير الخارجية الامريكي للشؤون الدولية كريستوفر فورد، أن “الولايات المتحدة هي أكبر منتهك للالتزامات الدولية، وانتهاك قرار مجلس الأمن 2231 هو مثال واضح على سلوك حكومة غير مستقيمة وسيئة”.

وتابع إن “المجتمع الدولي، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2231، يوافق على وجوب امتثال جميع الدول والأطراف المعنية لأحكام مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة اخترقت هذه القرارات”.

وختم المسؤول الإيراني قوله أن “كريستوفر فورد أيضًا علی غرار بعض زملائه صرح وللأسف وفقًا لآماله الواهية، ولاشك إذا ما راجع حديثه سيلاحظ التناقضات والأكاذيب في تصريحاته العبثية والتي لا أساس لها من الصحة”.