قاعدة ذهبية لحماية العين من «إجهاد التحديق في الشاشة»

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه من الحياة اليومية، مما يسهل التواصل والترفيه والوصول إلى المعلومات، ولكنها تسبب العديد من المخاطر على صحة العين، منها، إجهاد العين الرقمي، وقصر النظر، والصداع، وعدم وضوح الرؤية، وجفاف العين، وتؤثر أيضًا بشكل مباشر على النوم.

ويعد الاستخدام المطول لشاشات الهواتف الذكية له آثار ضارة على صحة العين، من بينها:

إجهاد العين الرقمي: يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول لشاشات الهاتف إلى إجهاد العين الرقمي، المعروف أيضًا باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر.

ويؤدي التركيز المستمر على شاشة صغيرة لفترات طويلة إلى إجبار العينين على العمل بجهد أكبر، مما يسبب التعب، والصداع، وعدم وضوح الرؤية، ، وآلام الرقبة والكتفين.

التعرض للضوء الأزرق: تصدر شاشات الهاتف الضوء الأزرق، الذي يتميز بطول موجي أقصر وطاقة أعلى مقارنة بالألوان الأخرى، ويمكن أن يتداخل التعرض المفرط له مع الإيقاع اليومي، عن طريق قمع إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن .

كما يرتبط التعرض الطويل للضوء الأزرق بتلف شبكي محتمل وزيادة خطر الضمور البقعي مع مرور الوقت.

جفاف العين: يقلل التحديق المطول في من معدل الرمش، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرطوبة على سطح العين، ويتفاقم ذلك في البيئات منخفضة الرطوبة أو المكيفة، مما يؤدي إلى جفاف العين ومشاكل طويلة الأمد إذا لم يُعالج.

قصر النظر: أظهرت الأبحاث أن الاستخدام المكثف للشاشات الرقمية، خصوصًا بين الأطفال والشباب، يمكن أن يساهم في تطور . فالتركيز لفترات طويلة على شاشات الهاتف القريبة يجعل من الصعب رؤية الأشياء عن بعد.

الوهج والانعكاسات: يؤدي وهج شاشات الهاتف، خاصة في الإضاءة الساطعة، إلى إجهاد إضافي للعين. الانعكاسات من مصادر الضوء المحيطة تجعل من الصعب رؤية الشاشة بوضوح، مما يدفع المستخدمين إلى التحديق.

نصائح لحماية عينيك“

قاعدة 20-20-20: خذ استراحة لمدة 20 ثانية وركز على شيء يبعد 20 قدمًا كل 20 دقيقة لمنح عينيك قسطًا من الراحة.

فلاتر الضوء الأزرق: قم بوضع فلتر على جهازك أو استخدم واقيات الشاشة التي تقلل من التعرض للضوء الأزرق.

اضبط السطوع: تأكد من أن سطوع الشاشة مريح لعينيك. تجنب استخدام الهاتف في بيئات شديدة السطوع أو شديدة الظلام.

حافظ على مسافة مناسبة: أمسك هاتفك على مسافة مريحة من عينيك، ويفضل أن تكون بين 30 إلى 40 سم على الأقل.