قافلة أمنية موحدة تجوب شوارع العاصمة طرابلس لتعزيز الاستقرار

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، شهدت العاصمة طرابلس اليوم انتشاراً أمنياً واسعاً تمثل في انطلاق قافلة أمنية موحّدة، بإشراف جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وبمشاركة فاعلة من مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وجابت القافلة عدداً من الشوارع والأحياء الرئيسية، والأسواق العامة، والمفترقات الحيوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وفرض سلطة القانون، والتصدي لأي مظاهر خارجة عن النظام.

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لترسيخ دعائم الأمن داخل العاصمة، وإيصال رسالة واضحة بأن الأمن مسؤولية جماعية، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مظاهر للفوضى أو التجاوزات.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، استمرار تنفيذ هذه الحملات وفق خطة أمنية متكاملة، تضع في أولوياتها حماية المواطنين، وتعزيز الشعور بالطمأنينة، وترسيخ هيبة الدولة في الشارع الليبي.