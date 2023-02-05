قافلة السلام الثالثة تُشارك في مهرجان غدامس

انطلقت قافلة السلام الثالثة لفريق السلام الليبي برئاسة انتصار بن عاشور سفيرة السلام والنوايا الحسنة بليبيا، إلى مدينة غدامس للمشاركة في مهرجان أيام غدامس للتسوق والتراث.

وتأتي المشاركة بدعوة من مؤسسة الخير والعطاء وباستقبال رسمي من بلدية غدامس التي حرصت بدورها على أن يكون هذا المهرجان بمشاركة من جميع المدن الليبية والبلدان المجاورة وبرعاية من وكيل وزارة السياحة الدكتورة حنان الحاسي.

وانطلقت فعاليات هذا المهرجان والتي استمرت لمدة 3 أيام متتالية حرص فيها فريق السلام الوقوف على حال هذه المدينة التاريخية الواقعة في المثلث الحدودي بين تونس والجزائر والتي تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 600 كيلومتر.

وتعد مدينة غدامس من أقدم المدن التاريخية والتي يرجع تاريخها حسب النقوش المكتشفة فيها إلى 10 آلاف سنة وهي محمية من منظمة اليونسكو العالمية لآهميتها التاريخية.

هذا وتم خلال هذا المهرجان عقد اتفاق بين سفيرة السلام والنوايا الحسنة انتصار بن عاشور ومؤسسة الخير والعطاء على تسيير قافلة طبية من مدينة طرابلس إلى مدينة غدامس كرسالة شكر من فريق السلام لأهالي المدينة على حسن استقبالهم وضيافتهم.