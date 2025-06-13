«قافلة الصمود» تنتظر الضوء الأخضر من بنغازي

أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين المسؤولة عن تسيير “قافلة الصمود” عن إيقافها من قوات الأمن عند مدخل مدينة سرت.

وأوضحت التنسيقية في بيان، أن المسؤولون الأمنيون طالبوا القافلة بالانتظار حتى الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور.

ودعت التنسيقية سلطات بنغازي إلى تجسيد موقفها المرحب بالمبادرة، كما ورد في بيان وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

كما طمأنت تنسيقية العمل المشترك أهالي المشاركين في القافلة أنهم جميعا بخير، وأن القافلة تقف على أبواب مدينة سرت.

يُشار إلى أن “قافلة الصمود” هي تحرك شعبي مغاربي انطلقت من تونس في 9 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من ألفي ناشط من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، ضمن مسعى رمزي للتضامن مع غزة ولفت أنظار العالم إلى معاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار.

وعبرت القافلة إلى ليبيا من معبر رأس جدير، وتواصل مسيرها شرقاً باتجاه معبر رفح الحدودي، مروراً بعدة مدن ليبية أبرزها الزاوية وطرابلس ومصراتة وبنغازي، وتلقى دعماً لوجستياً وأمنياً واسعاً من السلطات الليبية، وسط حراك شعبي ورسمي يعكس الالتزام العربي الشعبي المتجدد بالقضية الفلسطينية.