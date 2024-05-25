قافلة معدات كهربائية مخصصة للمنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، صرف شحنة مواد و معدات، مكونة من محولات بسعات وأحجام مختلفة، لصالح إدارة توزيع سهل بنغازي، وقطع غيار لإجراء الصيانات الطارئة لمحطة شمال بنغازي، موردة من شركتي سيمنس الألمانية و GE الأمريكية.

وخصصت هذه المعدات لرفع كفاءة الشبكة والمحافظة على استدامة التوليد بما يتناسب مع الطلب المتزايد على الطاقة.

وحسب بيان الشركة على موقع فيسبوك، تم صرف مواد لمحطة حقن حي السلام 220/30/11 الجديدة بمدينة بنغازي، لاستكمال هذا المشروع الهام وفق الجدول الزمني المعد لذلك.

كما صرفت وحدات تبريد لمحطات توليد (الخمس، مصراتة، سرت، الزويتينة، شمال بنغازي، طبرق، درنة، الكفرة، السرير )، ضمن اجراءات مجلس ادارة الشركة للرفع من جودة وحدات التوليد وزيادة اعتماديتها.

واستمرارا لأعمال مشروع خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء الخليج البخارية، وصلت يوم الخميس، إلى موقع المشروع بمدينة سرت، المواد الخاصة بمحطة استقبال الغاز، لتخفيض الضغط والقياس وكذلك مواد غرفة التحكم.

وبدأت أعمال التركيبات لتسريع وتيرة تشغيل مشروع تزويد محطة كهرباء الخليج البخارية بالغاز الطبيعي.

كما قامت الفرق الفنية بدائرة صيانة الجهد المتوسط الزاوية، التابعة لإدارة الجهد المتوسط الغربية، بعملية تكرير للزيت بمحول القدرة الذي تم احضاره لمحطة 11/30 ك.ف، وذلك بعد أن تم اختبار المحول كاملا تمهيدا لتشغيله ليسهم في استقرار التغذية الكهربية للمنطقة.

كما تم أيضا بتجديد جميع الكوابل على المحول، من نوع زيتي قديم إلى نوع جاف جديد، وسيتم الشروع في تركيب رؤوس الكوابل وتشغيل المحول حال الانتهاء من تكرير الزيت.

انطلاق قافلة محملة بالمواد المخصصة للمنطقة الشرقية بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الشركة، تم صرف مواد و معدات… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠٢٤