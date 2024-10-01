قافلة «نور ليبيا» تُجري 225 عملية للعيون في مستشفى البريقة

اختتمت قافلة “نور ليبيا” التي سيّرها “مستشفى العيون-طرابلس”، إلى مدينة البريقة، عملَها في مدينة البريقة، بعد ما أجرت 225 عملية جراحية في العيون.

وكشفت القافلة التي سارت بدعم كامل من المؤسسة الوطنية للنفط، أنها “ضمّت 37 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا وفنيا، على 2500 حالة في مستشفى البريقة العام”.

وقدم المدير المساعد لمستشفى البريقة العام، “الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة المؤسسة لجهوده في تسيير القافلة التي قدّمت خدمات طبية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة”.

ويأتي هذا ضمن برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها المؤسسة، وتقدم من خلالها خدمات للمناطق المحيطة بعملياتها النفطية.