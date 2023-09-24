قافلة وزارة الشؤون الاجتماعية تصل بنغازي

وصلت مدينة بنغازي، اليوم الأحد، قافلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، تحمل الاحتياجات الطارئة والمعدات لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” تسلّم القافلة مسؤول لجنة الأزمة والطوارئ بالمنطقة الشرقية “فتحي خالد اهويدي” الذي أكّد أنّ هذه المساعدات تأتي في إطار سعي الحكومة لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

ضمت القافلة ملابس للرجال والنساء والأطفال، وحليب أطفال، ودفايات، وثلاجات، وأفران طهي، ومواقد كهربائية.