«قالت إن زعيمها مادورو».. واشنطن تدرج عصابة على قائمة الإرهاب!

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية (ساوثكوم)، استهداف قارب زعمت أنه كان يشارك في تهريب المخدرات في مياه المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنه.

وأوضحت القيادة أن العملية جرت يوم 15 نوفمبر ضمن إطار عملية “الرمح الجنوبي” التي أطلقها البنتاغون لمكافحة تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وأكدت الاستخبارات الأمريكية مشاركة السفينة في تهريب غير قانوني للمخدرات، ووصفت الضربة بأنها “فتاكة” ضد سفينة تابعة لما سمتها منظمة إرهابية.

يذكر أن العمليات الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ أسفرت عن مقتل نحو 80 شخصاً خلال الفترة الماضية، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.

في السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة قد تجري مناقشات مع فنزويلا، مشيراً إلى أن الأخيرة “ترغب في التحدث” مع واشنطن.

وأوضح ترامب في تصريحات نقلتها شبكة “فوكس نيوز” أنه قد يكون هناك بعض المناقشات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إدراج ما يعرف بكارتل دي لوس سوليس على قائمة الإرهاب ابتداء من الرابع والعشرين من شهر نوفمبر، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في الموقف الأميركي تجاه فنزويلا وتشددا في التعامل مع شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب المخدرات في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الكارتل يتمركز داخل فنزويلا وأن نيكولاس مادورو يقوده مع شخصيات رفيعة في النظام، موضحا أن هذه الشبكة أفسدت مؤسسات الجيش والاستخبارات والسلطات التشريعية والقضائية، وأن واشنطن لا تعتبر قيادتها ممثلة للحكومة الشرعية في البلاد.

وأشار روبيو إلى أن كارتل دي لوس سوليس يعمل بالشراكة مع منظمات مصنفة إرهابية مثل ترين دي أراغوا وكارتل سينالوا، معتبرا أن هذه المجموعات مسؤولة عن انتشار العنف في دول نصف الكرة الغربي وعن توسيع عمليات تهريب المخدرات باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا.

وترافق إعلان التصنيف مع إرسال الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة الكاريبي، بدافع معلن يتمثل في منع تهريب المخدرات إلى الداخل الأميركي، بينما تعتبر كراكاس هذه الخطوات ذريعة تهدف إلى إطاحة مادورو، الذي ترفض واشنطن شرعيته وتتهمه بقيادة شبكة إجرامية واسعة.

وتواصل الولايات المتحدة منذ شهر سبتمبر تنفيذ حملة عسكرية في الكاريبي تستهدف ما تقول إنها شبكات تهريب مخدرات، وأسفرت العمليات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة وثمانين شخصا وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس بناء على الأرقام الأميركية المعلنة، ولم تنشر واشنطن تفاصيل تثبت أن الضربات التي تجاوز عددها عشرين ضربة استهدفت بالفعل تجار مخدرات، بينما يرى خبراء أن طبيعة هذه العمليات قد تقترب من نمط القتل خارج نطاق القضاء حتى في حال استهداف شبكات معروفة.