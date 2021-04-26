قالن: تحسين العلاقات التركية المصرية سيساعد في إنهاء حرب ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأكد قالن في تصريح لوكالة “رويترز” أن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو القادم.

وأضاف: “بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر”.

وتابع قالن: “التقارب مع مصر… سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر”.

وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.