قالن: نجاح أي مسار سياسي في ليبيا يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا والمنطقة.

وبحسب المجلس الأعلى للدولة، تناول اللقاء تطورات المشهد السياسي والأمني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز فرص التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.

وأكد رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن خلال اللقاء دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشدداً على أن نجاح أي مسار سياسي يرتبط بوجود توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويعزز فرص الاستقرار.

من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة الدور التركي الداعم لاستقرار ليبيا، مؤكداً أن أي تسوية سياسية مستدامة يجب أن تنطلق من توافق ليبي – ليبي يستند إلى الأطر القانونية والدستورية، ويحافظ على السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي.

وأشار تكالة إلى أن الوصول إلى توافق وطني شامل يمثل أساساً لتعزيز وحدة مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تتطلع إليه البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار التحركات السياسية والاتصالات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف الليبي، والتي تركز على دعم مسارات الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة.