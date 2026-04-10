قاليباف محذراً: الوقت بدأ ينفد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من فرض أي رسوم على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن تدفق النفط العالمي سيستمر في جميع الأحوال دون انقطاع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” إن تقارير تحدثت عن فرض إيران رسومًا على السفن النفطية العابرة للمضيق، مشددًا على أن هذه الخطوة غير مقبولة.

وأضاف ترامب أن على إيران التوقف فورًا عن أي إجراءات من هذا النوع، معتبرًا أن استمرارها يمثل تصرفًا خاطئًا يجب إنهاؤه.

وفي منشور ثانٍ بعد دقائق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة النفط ستستمر بشكل طبيعي، قائلاً إن الأسواق سترى تدفق النفط “بسرعة كبيرة”، سواء بمساعدة إيران أو دونها.

وأعلنت إيران أنها لم تنفذ أي عمليات عسكرية ضد أي دولة منذ إعلان وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، في وقت تصاعدت فيه التقارير حول هجمات استهدفت مواقع في عدد من دول المنطقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن القوات الإيرانية لم تقم بأي استهدافات عسكرية منذ بدء الهدنة، مؤكدا أن أي عمليات من هذا النوع يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح.

وأشار البيان إلى وجود تقارير إعلامية تحدثت عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت في بعض الدول المطلة على الخليج العربي، دون تحديد جهات بعينها.

وأضاف الحرس الثوري أن في حال كانت هذه التقارير صحيحة، فإن الجهات المسؤولة عنها هي “العدو الصهيوني” أو الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان أن إيران لا تتحمل أي مسؤولية عن أي عمليات لا تصدر بشأنها بيانات رسمية، مشددا على أن أي نشاط عسكري غير معلن لا علاقة لطهران به.

في السياق، ربط رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف استمرار وقف إطلاق النار المعلن بين إيران والولايات المتحدة بمدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، محذرًا من أن أي خروقات قد تهدد مسار التهدئة بالكامل.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن قاليباف قوله إن طهران سبق وأن حذرت من أن أي استمرار في انتهاك وقف إطلاق النار سيقابَل بردود قاسية وتكاليف باهظة على من وصفهم بالأعداء، مشيرًا إلى أن “الوقت بدأ ينفد” في ما يتعلق بإنفاذ الاتفاق.

وأكد قاليباف أن وقف إطلاق النار والمفاوضات سيفقدان معناه في حال استمرار الانتهاكات، خصوصًا ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية في لبنان، معتبرًا أن ذلك يهدد استقرار الإطار المتفق عليه.

وفي السياق ذاته، شدد على أن إيران تتابع التطورات المرتبطة بالاتفاق، وأن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على مسار التهدئة القائم.

من جانبه، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تحويل مسار المواجهات إلى ما وصفه بـ“انتصار كبير” رغم الأضرار التي لحقت بها.

وأضاف خامنئي أن على الشعب الاستمرار في حالة التعبئة كما في الفترة السابقة، داعيًا الدول المجاورة إلى اتخاذ مواقف “صحيحة” في التعامل مع التطورات الإقليمية.

إيران تعلن وفاة كمال خرازي متأثرًا بإصابته في غارات بطهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء غارات أميركية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران في الأول من أبريل.

ونقلت وكالتا “مهر” و“إيسنا” عن مصادر إعلامية أن خرازي توفي الخميس، بعد أيام من إصابته في هجوم وصفته بأنه “إرهابي” نُفذ بواسطة ما سمته “العدو الأميركي الصهيوني”.

ويُعد كمال خرازي من أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين، حيث شغل منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية بين عامي 1997 و2005 خلال فترة رئاسة محمد خاتمي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الغارة التي استهدفت منزل خرازي في طهران أسفرت أيضًا عن مقتل زوجته في الموقع ذاته، خلال الهجوم الذي وقع مطلع الشهر الجاري.

ويأتي إعلان الوفاة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الحرب التي بدأت في 28 فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي شهدت سلسلة من الغارات والهجمات المتبادلة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار حالة التصعيد في المنطقة، مع تزايد الاستهدافات التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، وسط غياب مؤشرات على تهدئة مستدامة.

الرئيس الإيراني: استمرار وقف إطلاق النار رهن التزام الطرف الآخر بالتعهدات

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطورات وقف إطلاق النار وسبل تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة.

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية إن الجانبين تناولا آخر المستجدات الناجمة عن الحرب ضد إيران، إلى جانب إعلان وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لإنهاء الصراع وإرساء حالة من الاستقرار الإقليمي.

وأكد الرئيس الإيراني خلال الاتصال شكره للدول الصديقة والمجاورة التي ساهمت في جهود وقف الحرب، مثمنًا موقف تركيا في إدانة ما وصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي.

وشدد بزشكيان على أن استمرار وقف إطلاق النار يرتبط بشكل مباشر بالتزام الطرف الآخر بتعهداته، مشيرًا إلى أن إيران، رغم ما وصفه بـ“انتهاك الدبلوماسية والهجمات السابقة”، ما تزال تتعامل بإيجابية مع مبادرات الدول الصديقة لوقف الحرب.

ودعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، معتبرًا أن السياسات الإسرائيلية تسهم في تأجيج التوترات في المنطقة.

كما دعا الدول الإسلامية إلى تعزيز التضامن والتنسيق من أجل مواجهة ما وصفه بمحاولات “إشعال الحروب وتقويض استقرار المنطقة”.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ارتياحه لوقف إطلاق النار، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع الدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة.

وأدان أردوغان ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وداعيًا إلى محاسبة المسؤولين عنها وتعزيز مسار المفاوضات الدولية.

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران مجددًا في أي وقت

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن القوات الإسرائيلية جاهزة في أي لحظة للعودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدًا أن الوضع الحالي في طهران يختلف عما كان عليه قبل الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زامير قوله إن إيران أصبحت “أضعف بكثير” بعد التطورات العسكرية الأخيرة، مشيرًا إلى أن قدراتها لم تعد كما كانت سابقًا.

وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة ميدانية إلى جنوب لبنان، حيث تفقد القوات الإسرائيلية المنتشرة هناك، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن ما وصفه بالضربة التي تلقتها إيران انعكست أيضًا على حزب الله، معتبرًا أن الحزب بات في وضع أكثر عزلة داخل لبنان وقطع عن حلفائه الاستراتيجيين.

وأكد زامير أن الجيش الإسرائيلي موجود في أكثر من ساحة قتال، تشمل غزة وسوريا ولبنان، مشددًا على أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة.

وقال إن جنوب لبنان يمثل “ساحة القتال الرئيسية” بالنسبة للجيش الإسرائيلي في المرحلة الحالية، مضيفًا أن القوات ستواصل القتال هناك.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن الجيش “في حالة حرب وليس في حالة وقف إطلاق نار”، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في لبنان.

رئيس الوزراء البريطاني ينتقد خطاب ترامب حول إيران

في السياق، انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، معتبرًا أن لهجتها لا تنسجم مع القيم والمبادئ التي تعتمدها بريطانيا في التعامل مع الأزمات الدولية.

وجاءت تصريحات ستارمر خلال مقابلة مع قناة “آي تي في” البريطانية، حيث علّق على منشور للرئيس الأمريكي عبر منصة “تروث سوشيال”، دعا فيه طهران إلى التوصل لاتفاق أو مواجهة عواقب وصفها بالوخيمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن هذه اللغة لا تمثل النهج الذي يتبعه، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه الملفات يجب أن يستند إلى القيم البريطانية ومبادئها في إدارة العلاقات الدولية.

وتزامنت هذه التصريحات مع اتصال هاتفي جرى مساء الخميس بين ستارمر والرئيس الأمريكي، تناول بحث خطة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي ما يزال مغلقًا رغم إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الجانبين ناقشا الحاجة إلى خطة عملية تضمن استئناف حركة الشحن في المضيق بأسرع وقت ممكن، في ظل أهميته الحيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

إعلامية أمريكية: نتنياهو مخادع وترمب لا يستطيع أن يقول له لا

أثارت الإعلامية الأمريكية ميغين كيلي جدلًا واسعًا، بعد تصريحات انتقدت فيها العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت الأخير بأنه “مخادع”، معتبرة أن ترامب لا يستطيع رفض مواقفه.

وجاءت تصريحات كيلي خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث طرحت تساؤلات حول طبيعة إدارة الاجتماعات بين الجانبين، مشيرة إلى أن أحد الاجتماعات داخل غرفة العمليات شهد ترتيبًا غير معتاد، إذ جلس ترامب إلى جانب الطاولة بينما كان نتنياهو في مواجهته، في مشهد اعتبرته يعكس نوعًا من التكافؤ غير التقليدي.

وأعربت كيلي عن استغرابها من قبول هذا الترتيب، متسائلة عن الأسباب التي دفعت ترامب إلى تبني الطروحات التي عرضها نتنياهو دون نقاش كافٍ، على حد وصفها، معتبرة أن أي رئيس آخر كان يمكنه تحدي هذه الطروحات.

وأوضحت أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، بمن فيهم مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون، أبلغوه في وقت لاحق بأن ما طُرح خلال الاجتماع لا يعكس الواقع، محذرين من الاعتماد على تلك المعلومات.

وفي سياق متصل، انتقدت كيلي الطروحات المتعلقة بإمكانية تغيير النظام في إيران أو استهداف قيادتها، ووصفتها بأنها غير واقعية، مشيرة إلى استمرار النظام الإيراني دون تغييرات جوهرية، مع تزايد نفوذ الحرس الثوري، بحسب تعبيرها.

كما لفتت إلى تطورات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن بعض القيود السابقة لم تعد قائمة، في وقت أشارت فيه إلى تحسن الوضع الاقتصادي لإيران وتعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، مطالبة برفع العقوبات المفروضة عليها.

وأضافت أن خطة ترامب المكونة من عشرة بنود شهدت تحولًا سريعًا من الرفض إلى القبول، واعتبرت ذلك محاولة لتخفيف حدة التراجع عن تصريحات سابقة وصفتها بالقاسية تجاه إيران.