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قانون رادع.. وغرامات باهظة.. على مهربي الوقود بمنفذ إمساعد البري

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 ديسمبر 2019 - 15:12
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منفذ أمساعد إجراءات قانونية وغرامات مالية. [إنترنت]
أصدر مدير منفذ أمساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي تعليماته بشأن البدء في تغريم كل من يقوم بوضع كمية وقود تفوق الكمية المسموح بها قانونيًا.

وقال المكتب الأعلامي لمنفذ أمساعد البري إنه ستفرض غرامة مالية على أي شاحنة تحمل كمية وقود أكثر من المسموع به للشاحنة.

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المكتب الأعلامي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج مكافحة تهريب الوقود إلى خارج البلاد وستبدأ المديرية في تطبيق القرار ابتداءً من السبت المقبل الرابع عشر من  ديسمبر الجاري.

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العابر_2019_كنانة بسهام مكسوره

كيف تغلقون الحدود على مهربي الوقود الى ارض الكنانه التى اصبحت تحمل سهاما كسر الجعلان القذر روؤسها فهى لاتنفع الا فى رعي البهائم .

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2 ساعة مضت