قبائل الطوارق تستنكر الإجحاف والتهميش من قِبل البعثة الأممية

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، عن استنكاره واستهجانه، اليوم الاثنين، الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم : ” إن تغييب مكون أصيل مثل الطوارق، ومناطق غات، وغيرها، يعد إجحافا وتهميشا، مبديا أمله في ألا يكون الإقصاء متعمدا لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، ما يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز بأن الاختيار سيكون شاملا لكل المكونات والمناطق”.

ولفت المجلس إلى أن النائب عبد القادر حسن يحي هو منتخب من مجلس النواب ممثلا للدائرة السابعة.

وأشار البيان إلى تمسك المجلس باتفاقية السلام التي وقعت مع التبو، وبالتعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل مع شركاء الوطن، مؤكدا على التزام المجلس بالسلام.