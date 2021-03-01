قبائل الطوارق تُؤكد دعمها للجهود المحلية والأممية لاستقرار ليبيا

أعلن شيوخ ووجهاء قبائل الطوارق دعمهم للمسار الديمقراطي بليبيا والمتمثل في الهدف المقدس وهو إجراء الانتخابات الوطنية، المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وفقا لمخرجات الحوار السياسي الوطني الليبي الذي اختتم أعماله بجنيف أوائل فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال الملتقى العام لمكون قبائل الطوارق والذي انعقد أمس الأحد بمدينة البركت في بلدية غات، لبحث إنشاء جسم موحد يضم مجتمع الطوارق بكافة توجهاته.

وعبر المشاركون في الملتقى في البيان الختامي، عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة وبعثتها للدعم بليبيا ومساعيها من أجل استقرار البلاد، مؤكدين على تمسكهم بوحدة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.

وأشار البيان إلى أن “مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا يعد الممثل الوحيد لهم، وأن جميع المواثيق الصادرة عن هذا الملتقى تمثل جميع شرائح المجتمع التارقي، وأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تقوية الروابط ومتطلبات التوافق والانسجام بين أبناء الشعب الليبي”.

تشرفنا بالحضور للملتقى الجامع للطوارق بناء على الدعوة المقدم من اللجنة المنظمة تجمع شباب البركت تم النشر بواسطة ‏تجمع شباب البركت‏ في الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠٢١