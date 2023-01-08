قبالة سواحل ليبيا.. اندلاع حريق في قارب للمهاجرين وهو في طريقه نحو أوروبا

أعلنت منظمة «إس أو إس» للإغاثة وسفينة «أوشن فايكينغ» إنقاذ حوالي 110 مهاجر غير قانوني قبالة السواحل الليبية في عمليتين منفصلتين.

وأوضحت «إس أو إس» أنّهما أنقذت 37 مهاجرا غير قانوني بينهم امرأتان و12 طفلا كانوا على متن قارب مطاطي في عرض المتوسط بعد انطلاقهم من السواحل الليبية.

وأشارت «إس أو إس» إلى وجود حالات خطيرة بين المهاجرين جراء حريق شب بالقارب إثر انفجار براميل وقود محملة على متن القارب.

من جهته، قال فريق سفينة «جيو بارينتس» التابع لمنظمة أطباء بلا حدود إنّه أنقذت 73 مهاجرا غير قانوني كانوا على متن زوارق مطاطية في عرض المتوسط من جنسيات مختلفة.