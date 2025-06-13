قبضة أمنية مشددة في طرابلس.. دوريات مستمرة وتوقيف شبكة سرقات

تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ المهام الموكلة إليها في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، من خلال تسيير دوريات ميدانية على مدار الساعة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتندرج هذه التحركات في إطار التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز التواجد الأمني والتصدي لأي مظاهر من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تهديد سلامة المواطنين.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون استمرارها في أداء واجباتها بكل جدية والتزام، وفق الأطر القانونية وبما يخدم المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، كثّفت الإدارة من دورياتها الليلية في بلدية تاجوراء، بالتنسيق مع مديرية الأمن ومشاركة عدد من الأجهزة الأمنية، وذلك في إطار خطة أمنية تهدف إلى مكافحة الجريمة، وردع المخالفين، والحفاظ على النظام العام في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً على التزام الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة ومحيطها.

شرطة أبو سليم تلقي القبض على خمسة متورطين في قضايا سرقة بطرابلس

تمكّن أعضاء التحري بمركز شرطة أبو سليم، التابع لمديرية أمن طرابلس، من ضبط خمسة أشخاص متورطين في ارتكاب عدد من وقائع السرقة التي تم الإبلاغ عنها في ذات اليوم، وذلك في إطار تنفيذ المهام الأمنية الموكلة لمراكز الشرطة.

وشملت الضبطيات القبض على شخصين، أحدهما أجنبي الجنسية، تورطا في سرقة من داخل أحد المنازل.

كما تم ضبط شخص ثالث بعد ارتكابه سرقة داخل مصحة طبية تقع ضمن نطاق المركز، إضافة إلى شخص رابع متورط في سرقة من داخل مقهى، وخامس قام بسرقة من داخل استراحة.

وباشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث تم الاستدلال معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وفقًا للاختصاص.