قبل أكتوبر.. نائب مصري: المجتمع الدولي متفق على إجراء الانتخابات في ليبيا

قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن هناك جدية واضحة لدى المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، في ضوء الحاجة إلى النفط الليبي.

بكري وفي لقاء مع قناة «العربية» الممولة من السعودية ذكر أنّ المجتمع الدولي يرى ضرورة محاصرة الوجود الروسي في ليبيا، مضيفا أن هناك مطالب دولية جادة بحدوث توافق وطني بالبلاد.

وأشار بكري إلى أن ّالمجتمع الدولي لديه رغبة أساسية صدرت عن الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعديد من الدول، بضرورة التوافق على دستور في ليبيا.

ونوّه بكري إلى أنّ بيان مجلس الأمن الصادر في ديسمبر الماضي، بعد فشل المجلس الرئاسي في إيجاد توافق، بضرورة إصدار وثيقة والتوافق الوطني، وكل هذه الأمور أدت إلى لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.

وأضاف النائب المصري أنّ هناك توافقا دوليا على إجراء الانتخابات الليبية قبل أكتوبر المقبل، وربما تطرح مبادرة من المبعوث الأممي العام للتوافق الوطني تتضمن الإفراج عن المعتقلين، وتفكيك الميليشيات، وتوحيد الجيش، على حد قوله.