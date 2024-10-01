قبل أيام على الانتخابات.. سجن مرشح رئاسي تونسي 12 عاماً

أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكماً بسجن المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، مدة 12 سنة بتهم تزوير وثائق.

وهذا ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل 5 أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح محامي المرشح الرئاسي العياشي زمال، عبد الستار المسعودي، لوكالة فراني برس، “أن الحُكم تم على خلفية 4 قضايا بواقع 3 سنوات لكل قضية”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “زمال لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي المقرر في السادس من هذا الشهر”.

وقال عبد الستار المسعودي، “إن محكمة جندوبة في تونس قضت بسجن موكله ستة أشهر بتهمة تزوير وثائق، في ثاني حكم بالسجن ضده في أسبوع واحد”.



وفي 16 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تونسية على زمال حكماً بالسجن لمدة سنة و8 أشهر بتهم تتعلق بـ”تزوير تواقيع التزكيات”.

وزمّال البالغ 43 عاما مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير، وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم، إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي.

واستبعدت الهيئة 3 منافسين بارزين آخرين لسعيّد، كما رفضت أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.