قبل إعلان توافق المواقف.. مشادات بين «المنقوش» ونظيرها «سامح شكري»

كشفت وسائل إعلام محلية عن حدوث مشادات كلامية بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها المصري سامح شكري بشأن الإعلان النهائي للقمة العربية في الجزائر. «»

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر دبلوماسية أنّ المنقوش تمكنت من إدراج فقرة تنص على إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ضمن البيان النهائي للقمة العربية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إنّ موقف وزير خارجية بلاده سامح شكري كان واضحا وقويا خلال المناقشات، في مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية أي دور في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير، وفقا لقوله.

من جانبه، ذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أنّ وزراء الخارجية العرب توافقوا على كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة العربية