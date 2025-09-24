قبل اجتماعات الأمم المتحدة.. واشنطن تفكك شبكة قادرة على «شل اتصالات» مدينة كاملة!

أعلنت الخدمة السرية الأمريكية عن تنفيذ أكبر عملية من نوعها، أسفرت عن تفكيك شبكة اتصالات سرية كانت قادرة على تعطيل شبكات الهواتف المحمولة في نيويورك، وذلك قبل أيام من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أنها عثرت على ما يعرف بـ”مزارع الشرائح” (SIM farms) داخل شقق مهجورة في خمسة مواقع مختلفة، تضم نحو 300 خادم شرائح وأكثر من 100 ألف بطاقة SIM، قادرة على إرسال 30 مليون رسالة نصية في الدقيقة.

وأكدت أن هذه البنية التحتية كانت تتيح اتصالات مشفرة ومجهولة، مع قدرة على شن هجمات لحجب الخدمة (DDoS) قد تعطل اتصالات الطوارئ في المدينة.

وصرّح مات ماككول، العميل المسؤول في الخدمة السرية، بأن الشبكة “كان يمكنها إغلاق شبكة الهواتف المحمولة في نيويورك بالكامل”، مشيرا إلى أن التحقيق بدأ عقب تلقي تهديدات هاتفية استهدفت مسؤولين كبار خلال الربيع الماضي.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة استُخدمت في اتصالات بين حكومات أجنبية وأفراد معروفين لدى أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، بينهم عصابات مخدرات وجريمة منظمة وشبكات اتجار بالبشر، كما عُثر خلال المداهمات على أسلحة غير مشروعة وكوكايين وأجهزة كمبيوتر وهواتف، على بُعد 35 ميلا فقط من مقر الأمم المتحدة.

وشدد المسؤولون على أن المعدات المصادرة لم تعد تشكل تهديدا لنيويورك أو للأمم المتحدة، غير أنهم حذروا من احتمال وجود شبكات مماثلة في مناطق أخرى داخل الولايات المتحدة، وحتى الآن لم تُسجَّل أي اعتقالات، فيما يتواصل التحقيق الجنائي الموسع لمراجعة البيانات الموجودة في عشرات الآلاف من بطاقات الشرائح.