قبل افتتاحه.. ملعب بنغازي الدولي يُعتمد رسمياً أفريقياً ودولياً

اُعتُمِد ملعب بنغازي الدولي قبل أيام من افتتاحه من الاتحاديين الدولي والأفريقي، ليكون مسرحا للمواجهات الدولية للفرق والمنتخبات الليبية المشاركة خارجياً، حيث حضى بإشادة واسعة من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وسيشهد غدا الخميس حفل تدشين مشروع ملعب بنغازي، من خلال حفل سيشهده الملعب بحضور نجوم عالميين، وحيث ستقام مباراة تجمع نجوم العالم مع نجوم المنتخب بحضور قامات رياضة عربية وعالمية.

وبدأت الوفود المشاركة في الحفل في الوصول اليوم الأربعاء، وسيلتحق البقية صباح غد الخميس، وسيقام الحفل وسط حضور جماهيري حافل وسيشهد الحفل فقرات مختلفة لتكتمل الصورة الجمالية للملعب الذي سيكون واجهة ذات متابعة محلية ودولية.