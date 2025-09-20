قبل التجديد النصفي 2026.. «ترامب» يخطط لمؤتمر جمهوري مفاجئ!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الحزب الجمهوري سيعقد مؤتمراً وطنياً خاصاً بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2026، في خطوة غير مألوفة كون مثل هذه المؤتمرات تُعقد عادة في سنوات الانتخابات الرئاسية فقط.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” إن المؤتمر سيُعقد “على أعلى مستوى” مؤكداً أنه سيكون “ممتعاً ومثمراً للغاية”، في إطار مساعي حزبه للحفاظ على سيطرته المحدودة على مجلسي الكونغرس.

وكان تقرير لموقع “أكسيوس” قد أشار مؤخراً إلى أن بعض الديمقراطيين يدرسون بدورهم إمكانية عقد مؤتمر مماثل قبيل انتخابات التجديد النصفي.

ويأتي الإعلان وسط احتدام الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي العملية التي قد تحدد ميزان القوى في مجلس النواب، ويرى مراقبون أن خسارة الجمهوريين للأغلبية قد تُضعف قدرة ترامب على تمرير أجندته التشريعية.

ويشغل الجمهوريون حالياً 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، فيما يمتلكون أغلبية ضئيلة في مجلس النواب بواقع 219 مقعداً مقابل 213.

ترامب: محادثات مع أفغانستان لاستعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية، مؤكداً في تصريحات للمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أن “ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبداً”.

وأشار ترامب إلى أن القاعدة الجوية تحظى بموقع استراتيجي قريب من الصين، وقال: “سنغادر أفغانستان، لكننا سنغادر بقوة وكرامة، وسنحتفظ بقاعدة باغرام، إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم”.

وأضاف أن أحد أسباب استعادة القاعدة هو قربها من موقع تصنيع الصين لأسلحتها النووية.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، رفض بلاده التام لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، مشدداً على أن “أفغانستان لن تسمح أبداً بأي وجود عسكري أجنبي ولن تقيم أي علاقات عسكرية مع الولايات المتحدة”.

وأوضح أن أفغانستان تسعى لبناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض أي تعاون أو تواصل عسكري أجنبي.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021 بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتشكلت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بها بعد، مع اشتراط الوفاء بضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية للأعمال الإرهابية.