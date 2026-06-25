قبل المشاركات الإفريقية.. قرارات جديدة لدعم الأندية الليبية

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد المولى المغربي، خلال لقاء تلفزيوني، السماح لناديي الأهلي طرابلس والسويحلي بقيد 9 لاعبين محترفين لكل فريق، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام مشاركتهما في البطولات الأفريقية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن هذا القرار يأتي دعماً مباشراً للأندية الليبية المشاركة قارياً، بما يتيح لها الظهور بصورة مشرفة وتمثيل الكرة الليبية على أفضل وجه في المنافسات القارية.

وتشارك السويحلي في دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض الأهلي طرابلس منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026-2027.

وفي سياق متصل، أكد عبد المولى المغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة كأس السوبر الليبي ستقام في موعدها المحدد مسبقاً يوم 28 أغسطس 2026، مشيراً إلى أن انطلاق الدوري الممتاز سيكون خلال شهر سبتمبر 2026 وفق الجدولة المعتمدة.

كما أشار إلى أن الاتحاد سيقدم دعماً لوجستياً ومالياً للناديين المشاركين في الاستحقاقات الأفريقية، بهدف مساعدتهما على خوض المنافسات في أفضل الظروف الممكنة.

وتأتي هذه القرارات في إطار استعدادات كرة القدم الليبية للموسم الجديد، خصوصاً مع تزايد مشاركة الأندية الليبية في البطولات الأفريقية، وهو ما يدفع الاتحاد إلى تعزيز الجوانب التنظيمية والمالية لضمان جاهزية الفرق وتمثيلها القاري بصورة تنافسية.