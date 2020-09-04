قبل انتقاله للسيدة العجوز.. «العضاض» يتصل بضحيته

تمهيداً لانضمامه إلى صفوف “البيانكونيري”، تواصل الأوروغوياني “لويس سواريز” مهاجم برشلونة، مع قائد يوفنتوس “جيورجيو كيليني”، حسب ما ذكرت صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية.

حول كيفية التعاون بينهما، أجرى سواريز مكالمة هاتفية بنفسه مع كيليني، في حالة انتقاله ليوفنتوس، ونسيان كل ما حدث في الماضي بينهما، بعد واقعة “العضة” الشهيرة.

وقد أثار سواريز جدلا كبيرا، في نهائيات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، عندما قام بعض كيليني في كتفه، خلال مباراة بين منتخبي إيطاليا وأوروغواي في الدور الأول للمونديال.

ورحب جورجيو كيليني، البالغ من العمر 36 عاماً، بهذه المبادرة كثيراً، وأعطى موافقته على قدوم سواريز ليوفنتوس، كما أظهر أعلى درجات الاحترام لزميله المحتمل خلال المكالمة.

ووفقاً لتقارير صحفية، قدم يوفنتوس عرضاً لضم سواريز، 33 عاماً، الذي سيحصل بموجبه على راتب سنوي نحو 12 مليون يورو.

وأبلغ الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، سواريز بأنه لن يعتمد عليه خلال الموسم المقبل.