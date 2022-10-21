قبل ديسمبر المُقبل.. هل يستطيع مجلسا النواب والدولة تغيير «الصديق الكبير»؟

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اتفاقهم على تنفيذ مخرجات بوزنيقة فيما يتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار عقيلة صالح في مؤتمر صحفي بالمغرب رفقة خالد المشري إلى اتفاقهم على أن تكون هناك حكومة واحدة في كل ليبيا واستئناف الحوار بين المجلسين في أقرب وقت.

وذكر خالد المشري أنهم توصلوا إلى ضرورة توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام فيها بما فيه ضرر للمواطن بشكل مباشر، قائلا: «أنجزنا اثنين من المناصب وسنكمل بقية المناصب قبل نهاية هذا العام وأن تكون حكومة واحدة تعمل».

ولتف المشري إلى اتفاقهم على استمرار التشاور بشأن الإجراءات اللازمة بشأن إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وتضم المناصب السيادية، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس إدارة مفوضية الانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام.