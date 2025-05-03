قبل ساعات من المجمع المغلق بالفاتيكان.. صورة للرئيس ترامب تثير تفاعلاً واسعاً

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ظهر فيها مرتديًا زي البابا، في لقطة يُعتقد أنها مولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون أن يرفقها بأي تعليق.

الصورة أثارت ردود أفعال متباينة، إذ اعتبرها البعض تعبيرًا ساخرًا يعكس حس الدعابة لدى الرئيس الأميركي، فيما وجه آخرون انتقادات حادة لترامب، معتبرين أن نشر صورة بتلك الرمزية في هذا التوقيت يمس مشاعر ملايين الكاثوليك حول العالم، ويُسيء إلى شخصية بابا الفاتيكان.

وتأتي هذه الصورة بعد أيام من تصريح أدلى به ترامب مازحًا لأحد الصحفيين، قال فيه: “أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول”، وذلك ردًا على سؤال حول توقعاته بشأن البابا الجديد للفاتيكان.

في الأثناء، يستعد الفاتيكان لانعقاد المجمع المغلق لاختيار بابا جديد، عقب وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا، وقد تم تثبيت مدخنة فوق كنيسة سيستينا أمس الجمعة، إيذانًا بقرب بدء جلسات الاقتراع التي ستنطلق في السابع من مايو بمشاركة 133 من أصل 135 كاردينالًا ناخبًا دون سن الثمانين.

ووفقًا للتقاليد الكنسية، تُجرى أربع عمليات اقتراع يوميًا، اثنتان صباحًا واثنتان مساءً، ويُشترط حصول أي مرشح على ثلثي أصوات الكرادلة (أي 89 صوتًا على الأقل) ليُنتخب بابا جديدًا. وتُحرق بطاقات الاقتراع بعد كل جلسة، حيث يشير تصاعد الدخان الأسود من المدخنة إلى عدم التوصل لنتيجة، بينما يدل الدخان الأبيض على انتخاب بابا جديد.

وفي حال لم يُحسم التصويت بعد ثلاثة أيام، تتوقف الجلسات ليوم تُخصص فيه الصلوات، قبل استئناف الاقتراع مجددًا حتى التوصل إلى اختيار نهائي.

President Trump: “I’d like to be Pope. That would be my number one choice.” He goes on to suggest that Cardinal Dolan of New York would make a good pontiff.

pic.twitter.com/3byaaOcrmL — Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) April 29, 2025