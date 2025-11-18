قبل كأس الأمم الإفريقية.. «محمد صلاح» مهدد بالغياب عن ليفربول

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي خطر فقدان خدمات نجم الفريق محمد صلاح في فترة حاسمة من الموسم، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في 21 ديسمبر المقبل في المغرب.

وفقًا لتقارير صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن المنتخب المصري يرغب في تواجد محمد صلاح في مباراة ودية أمام نيجيريا، والمقررة قبل أسبوع من بداية البطولة. في حال حدوث ذلك، سيغيب صلاح عن مباراة ليفربول أمام برايتون في 13 ديسمبر على ملعب “آنفيلد”.

وبحسب التقارير، فإن صلاح قد يغيب عن 7 مباريات مع ليفربول خلال فترة كأس الأمم الإفريقية التي تستمر حتى 18 يناير. وإذا خرج منتخب مصر من الأدوار الأولى للبطولة، فإن صلاح سيكون متاحًا للعودة إلى ليفربول والمشاركة في مباراة ليدز يوم 31 ديسمبر.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة “ليفربول إيكو” أن هناك محادثات مستمرة بين مسؤولي ليفربول والاتحاد المصري لكرة القدم لضمان التفاهم والتنسيق بشأن توقيت مغادرة صلاح وعودته، وذلك بما يتماشى مع مصلحة النادي والمنتخب في فترة حاسمة.

🚨 🇪🇬



عاجل:



ليفربول سيدخل في سوق الانتقالات الشتوية للبحث عن جناح بسبب تواجد محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية pic.twitter.com/z4nB4spTvu — EPL World (@EPLworld) November 17, 2025