قبل كأس العالم.. البرازيل تستعيد قائدها التاريخي

أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، في خطوة خطفت اهتمام الأوساط الرياضية العالمية بعد إعادة المهاجم نيمار جونيور إلى صفوف المنتخب عقب غياب دام نحو ثلاثة أعوام.

وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعباً عودة الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، رغم الشكوك التي أحاطت بمستقبله الدولي خلال السنوات الأخيرة بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على حضوره واستمراريته داخل الملاعب.

ولم يرتدِ نيمار قميص البرازيل منذ اكتوبر 2023، بعدما تعرض لسلسلة إصابات أبعدته لفترات طويلة، بينما اكتفى بخوض 15 مباراة فقط مع نادي سانتوس هذا الموسم.

ورغم المخاوف المرتبطة بجاهزيته البدنية، اختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على خبرة اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، إضافة إلى تأثيره القيادي داخل غرفة الملابس، في محاولة لتعزيز فرص المنتخب البرازيلي بالمنافسة على اللقب العالمي.

ويستعد نيمار لخوض كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما شارك في نسخ 2014 و2018 و2022، بينما يطمح إلى قيادة البرازيل نحو استعادة لقب كأس العالم وتحقيق النجمة السادسة الغائبة منذ مونديال 2002.

واعتمد أنشيلوتي على مزيج من أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، حيث ضمت القائمة نجوماً بارزين، يتقدمهم لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ولاعب برشلونة رافينيا، والمهاجم الشاب إندريك، إلى جانب كاسيميرو وفابينيو وماركينيوس.

ومن المقرر أن تواجه البرازيل منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمت قائمة حراسة المرمى أليسون بيكر وإيدرسون وويفرتون.

وفي خط الدفاع حضر أليكس ساندرو وبريمير ودانيلو ودوغلاس سانتوس وغابرييل وروجر إيبانيز وليو بيريرا وماركينيوس وويسلي.

أما خط الوسط فضم برونو غيمارايش وكاسيميرو ودانيلو وفابينيو ولوكاس باكيتا.

وفي خط الهجوم استدعى أنشيلوتي كلاً من إندريك وغابرييل مارتينيلي وإيغور تياغو ولويس هنريكي وماتيوس كونيا ونيمار ورافينيا ورايان وفينيسيوس جونيور.

ويُنظر إلى قرار إعادة نيمار باعتباره أحد أكثر القرارات جرأة في بداية مشوار أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي، خاصة بعد ابتعاد اللاعب لفترة طويلة عن المباريات الدولية وسط تساؤلات واسعة بشأن قدرته على العودة إلى أعلى مستويات المنافسة.

كما تمثل عودة نيمار محاولة لاستعادة التوازن الفني والخبرة داخل المنتخب البرازيلي، الذي واجه خلال السنوات الماضية انتقادات متكررة بسبب غياب الشخصية القيادية في المواجهات الكبرى.

ويظل نيمار أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم البرازيلية الحديثة، بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 79 هدفاً، متجاوزاً الرقم التاريخي للأسطورة البرازيلية بيليه.